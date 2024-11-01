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Регионы России

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Погодные условия в Москве: ожидаются сильный ветер, мокрый снег и дождь

Погодные условия в Москве: ожидаются сильный ветер, мокрый снег и дождь

В связи с приближением циклона "Мартина" в столице ожидается ухудшение погодных условий. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что 1 ноября в городе возможны сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду, а также колебания температуры воздуха в районе нуля градусов, что может привести к образованию гололеда.

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