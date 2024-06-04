Комитет по транспорту ищет таксистов для собственных нужд: цена вопроса — 5,4 млн

Комитет по транспорту Петербурга имеет несколько структурных подразделений. Вероятно, автопарк ведомства перестал удовлетворять нужды служащих, и в комитете решили нанять такси для перевозки пассажиров с багажом.
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