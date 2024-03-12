Reuters: ответ России на конфискацию ЕС активов может обанкротить Euroclear

Ответные действия Российской Федерации на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Европейском союзе активов Центрального банка РФ, могут привести к банкротству депозитария ценных бумаг – бельгийской площадки Euroclear.
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