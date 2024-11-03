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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска – 5-й подряд тренер, не проигравший «МЮ» на первом выезде в АПЛ. Это рекордная серия в истории лиги

Сегодня «Челси» сыграл вничью с «МЮ» (1:1) на «Олд Траффорд» в 10-м туре АПЛ. Ранее в своем первом гостевом матче лиги с «МЮ» не проиграли Андони Ираола, Эндж Постекоглу, Венсан Компани и Арне Слот.

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