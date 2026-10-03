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Правительство утвердило требования к маркетплейсам для госзакупок школ и детсадов

Правительство утвердило требования к маркетплейсам для госзакупок школ и детсадов

Эксперимент стартует в октябре и продлится два года.Правительство России определило критерии, которым должны соответствовать маркетплейсы, претендующие на участие в государственных и муниципальных закупках для образовательных учреждений.

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