Объемам экспорта нефтепродуктов из России предрекли снижение

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему производственные показатели говорят о том, что Россия увеличила экспорт и переработку нефти на фоне обещания сократить добычу.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, почему производственные показатели говорят о том, что Россия увеличила экспорт и переработку нефти на фоне обещания сократить добычу.
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