В Нижегородской области задержали мужчину по делу об убийстве трех женщин

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, которому предъявили обвинение в убийстве трех женщин и дезертирстве.
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