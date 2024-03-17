Депутат Рады Гончаренко заявил о «ложных месседжах» в украинской пропаганде Официальная информационная политика Киева потеряла влияние на украинское общество из-за перенасыщенности пропаганды абсурдом и ложью, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, мнение которого приводит РИА Новости.
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