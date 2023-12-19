Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об угрозе ослабления помощи Украине

Вице-канцлер, глава Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек выступил с заявлением о наличии реальной опасности дальнейшего ослабления оказания помощи Украине со стороны государств Запада.
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