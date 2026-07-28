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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев о российском флаге на трибуне ПАОК: «Динамо» Киев – прекрасная команда, но какое имеет отношение к нашему флагу? Пусть жалуется куда хочет, законодательство не нарушено»

Дмитрий Свищев не видит ничего предосудительного в том, что во время матча против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы фанаты  ПАОК вывесили флаг России.

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