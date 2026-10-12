Ирина Пинчук во второй раз вышла замуж — пышное торжество ещё впереди

Ирина Пинчук сама прояснила, как обстоят дела с её свадьбой: они с Саламбеком Мартазановым расписались в МФЦ, а пышного торжества пока не было.
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