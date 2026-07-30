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Криптобиржи превращаются в универсальные финансовые платформы: открытый интерес указывает на концентрацию капитала

Открытый интерес (Open Interest, OI) остается одним из ключевых показателей состояния рынка деривативов, поскольку отражает объем незакрытых позиций и позволяет оценить, сколько капитала продолжает работать на рынке.

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