Российский книжный рынок показал рост на 10% в денежном выражении

Объем российского книжного рынка в денежном и натуральном объемах вырос на 10% и 5% соответственно в текущем году, сообщает ТАСС со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ» (входят издательства «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус» и другие).