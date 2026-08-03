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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Сочи» Боден перешел в «Штраубинг». У канадца 15 очков за 51 игру в КХЛ при полезности «-24»

Бывший нападающий « Сочи » Жан-Кристоф Боден подписал однолетний контракт с немецким клубом « Штраубинг ».

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