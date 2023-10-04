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В Петербурге признали памятником цеха завода «Русский дизель»

В Петербурге признали памятником цеха завода «Русский дизель»

Постройки механического завода «Людвиг Нобель» (после 1918 года — машиностроительный завод «Русский дизель») признаны памятником регионального значения, сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга 4 октября на официальном интернет-портале.

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