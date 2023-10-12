К посольству Палестины в Москве принесли цветы и игрушки

Москвичи принесли цветы и игрушки к посольству Палестины в Кропоткинском переулке.На кадрах, снятых «Известиями» 12 октября, видно, что у входа в здание дипмиссии разложены букеты, в некоторые вложены записки с выражением скорби жертвам палестино-израильского конфликта.