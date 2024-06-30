В четвертьфинале Евро испанцы встретятся со сборной Германии

На чемпионате Европы определилась вторая пара 1/4 финала. Во втором раунде плей-офф соперником хозяев турнира, обыгравших Данию в субботу со счетом 2:0, стала сборная Испании, разгромившая в воскресенье Грузию – 4:1.
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