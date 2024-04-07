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Региональная Юридическая Служба

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Кадыров берет на себя инициативу по погашению «магазинных долгов» чеченцев

Кадыров берет на себя инициативу по погашению «магазинных долгов» чеченцев

Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС) Глава Чечни Рамзан Кадыров на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития региона поручил местным чиновникам оказать помощь жителям республики, испытывающим финансовые трудности.

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