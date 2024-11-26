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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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2K удаляет свой лаунчер из всех игр, но некоторые файлы нужно удалить вручную ...

2K удаляет свой лаунчер из всех игр, но некоторые файлы нужно удалить вручную ...

2K удаляет свой лаунчер из всех игр, но некоторые файлы нужно удалить вручнуюВ августе издатель 2K и разработчик франшизы Civilization Firaxis объявили, что широко ненавистный 2K Launcher удаляется из существующих и будущих стратегических игр.

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