2K удаляет свой лаунчер из всех игр, но некоторые файлы нужно удалить вручную ...

2K удаляет свой лаунчер из всех игр, но некоторые файлы нужно удалить вручнуюВ августе издатель 2K и разработчик франшизы Civilization Firaxis объявили, что широко ненавистный 2K Launcher удаляется из существующих и будущих стратегических игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)