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Военное обозрение

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Отставной американский «морской котик» рассказал о рисках в ходе операций спецназа на фоне пропажи военнослужащих США у берегов Сомали

Отставной американский «морской котик» рассказал о рисках в ходе операций спецназа на фоне пропажи военнослужащих США у берегов Сомали

Представители спецподразделений ВМС США, известные как «морские котики», имеют отличную подготовку, но часто находятся под риском, отметил бывший «морской котик».

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