За шесть дней в Калуге родились 64 малыша

В период с 1 по 6 июля в Калуге зарегистрировано рождение 64 детей: 31 девочки и 33 мальчиков. Об этом сообщает городское управление ЗАГС в своих социальных сетяхВ период с 1 по 6 июля 2024 года в Калуге зарегистрировано рождение 64 детей: 31 девочки и 33 мальчиков.