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Калужские новости

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За шесть дней в Калуге родились 64 малыша

За шесть дней в Калуге родились 64 малыша

В период с 1 по 6 июля в Калуге зарегистрировано рождение 64 детей: 31 девочки и 33 мальчиков. Об этом сообщает городское управление ЗАГС в своих социальных сетяхВ период с 1 по 6 июля 2024 года в Калуге зарегистрировано рождение 64 детей: 31 девочки и 33 мальчиков.

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