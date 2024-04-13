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Иностранные инвесторы должны платить за свой уход

Иностранные инвесторы должны платить за свой уход

Компании уходящие из России обязаны возместить налоговые преференции 1,6K прочитали В Ульяновской области планируют взыскать с иностранных инвесторов, которые покинули регион суммы, полученные ими в виде налоговых льгот.

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