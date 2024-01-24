Названы лекарства, которые усугубляют симптомы короновируса

Ученые Университетской клиники Базеля в Швейцарии и Университета Салоников в Греции утверждают, что лекарства, принимаемые миллионами людей от высокого кровяного давления и диабета, повышают риск развития симптомов коронавируса.
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