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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кадышев о просмотре в «Металлурге»: «Атмосфера супер. Разин иногда жестко говорит, иногда по-доброму смеется. Он сказал, что кто сильнейший, тот играет здесь»

Форвард Кирилл Кадышев рассказал, как проходит его просмотр в «Металлурге».  В прошлом сезоне 24-летний хоккеист выиграл Кубок чемпиона России в составе «Югры».

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