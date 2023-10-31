Я тебе зверю: фальсификат направят на корм животным

Фальсифицированные продукты отдадут на корм животным. Минсельхоз уже подготовил новые правила. Они вводятся с 1 сентября 2024 года: производителям и торговым сетям нужно будет пройти ветеринарно-санитарную экспертизу.
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