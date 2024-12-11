Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Модест
    Да им пофигу, лишь бы майнинговые фермы не пострадали. Для этого мощности Зангезурской ГЭС достаточно. Ну и турецкий ...Вся Абхазия остал...
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    Слабаки. даже наказать не могутМошенник, нагревш...
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Всебатя

Меня вчера спрашивали, почему оба главных мифа про женскую опеку (да потому что она сильнее, вот почему!) и нет ли мифа про Отца.

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