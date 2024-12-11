Меня вчера спрашивали, почему оба главных мифа про женскую опеку (да потому что она сильнее, вот почему!) и нет ли мифа про Отца.
Всебатя
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Меня вчера спрашивали, почему оба главных мифа про женскую опеку (да потому что она сильнее, вот почему!) и нет ли мифа про Отца.
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