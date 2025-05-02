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Бизнес журнал. Центр

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Аномальная непогода оставила 26 тысяч жителей Подмосковья без электричества

Аномальная непогода оставила 26 тысяч жителей Подмосковья без электричества

В результате сильной непогоды в Подмосковье около 26 тысяч человек остались без электричества. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что более 200 бригад коммунальных служб и МЧС России работают над устранением последствий циклона, который принес мокрый снег и сильный ветер, вызвав наледь на проводах и падение деревьев.

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