"Мир находится в состоянии войны". Папа римский высказался о палестино-израильском конфликте

Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию в интервью телеканалу RAI.
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