Бесстрашный морпех уничтожил гнездо врага на Курском фронте (ВИДЕО)

Бесстрашный морпех уничтожил пулемётное гнездо врага на Курском фронте. Бойцы морской пехоты взяли штурмом позиции украинских оккупантов в курском приграничье, один штурмовик прорвался вплотную и зачистил пулемётную точку, мешавшую продвижению российских подразделений.
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