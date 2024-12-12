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Русская весна

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Бесстрашный морпех уничтожил гнездо врага на Курском фронте (ВИДЕО)

Бесстрашный морпех уничтожил гнездо врага на Курском фронте (ВИДЕО)

Бесстрашный морпех уничтожил пулемётное гнездо врага на Курском фронте. Бойцы морской пехоты взяли штурмом позиции украинских оккупантов в курском приграничье, один штурмовик прорвался вплотную и зачистил пулемётную точку, мешавшую продвижению российских подразделений.

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