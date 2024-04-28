«Родиной не торгуем»: Захарова об идее обменять новые регионы на активы

Россия не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The Wall Street Journal о том, что Германия предлагает использовать активы как рычаг давления в переговорах по Украине.
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