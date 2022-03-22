В России отменили масочный режим в поездах и на вокзалах

РЖД сняли ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на заявление комапнии.
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