Сорин о возвращении россиян: «Реакция положительная, но работы предстоит много»

Фото: «Татар-информ» Глава Федерации лыжных гонок России Егор Сорин прокомментировал решение FIS допустить российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.
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