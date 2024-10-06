Вчера, сегодня, завтра - суета. А жизнь, так удивительно проста:) Пусть каждое утро начинается с добрых новостей и ощущения счастья! Замечательного воскресного дня!.
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Вчера, сегодня, завтра - суета. А жизнь, так удивительно проста:) Пусть каждое утро начинается с добрых новостей и ощущения счастья! Замечательного воскресного дня!.