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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов об отмене трансферов Платы и Мартинса: «Зачем встречать с кокошниками и караваем, если контракт не подписан? Ситуация комичная и не красит клуб. Вопрос к спортблоку»

Владислав Радимов выразил недоумение по поводу того, как «Динамо» встречало  Гонсало Плату и  Матеуса Мартинса , проваливших впоследствии медосмотр.

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