Американский боксёр мечтал побить ветерана Великой Отечественной войны. Так кто победил?

После того как партизан отряда "Митя" Николай Королёв вынес с поля боя своего командира Дмитрия Медведева, да ещё одолел в рукопашной схватке нескольких фашистов, его вызвали в Москву для вручения ордена Красного Знамени.
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