Антисемитизм в США: политическая реакция на протесты студентов Елена ГалицкаяНедавние протесты студентов в США против действий Израиля в Секторе Газа вызвали не только волну возмущения, но и реакцию со стороны политического управления.
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