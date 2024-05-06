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FTimes

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Антисемитизм в США: политическая реакция на протесты студентов

Антисемитизм в США: политическая реакция на протесты студентов

Антисемитизм в США: политическая реакция на протесты студентов Елена ГалицкаяНедавние протесты студентов в США против действий Израиля в Секторе Газа вызвали не только волну возмущения, но и реакцию со стороны политического управления.

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