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Матч против «Рубина» станет для Черчесова 500-м в тренерской карьере

Матч против «Рубина» станет для Черчесова 500-м в тренерской карьере

Матч 7-го тура РПЛ против «Рубина» станет для главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова 500-м официальным в карьере.

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