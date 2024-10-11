Не замарают ли героев СВО должности при власти?

Катерина

Так это же ты опять начала насвистывать о каком-то "заокеанском бандите", который правит у нас на Урале уже " не одно 10-летие". Совсем спятила что-ли? Назови фамилию этого БАНДИТА! Или, просто, уймись, если сказать нечего.