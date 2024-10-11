УРА.РУ Как Жога победил в аппаратной борьбе за пост полпреда УрФО Артем Жога стал полпредом в результате аппаратной борьбы Стали известны подробности назначения Артема Жоги на пост полпреда УрФО.
Не замарают ли героев СВО должности при власти?
Комментарии
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Катерина
Так это же ты опять начала насвистывать о каком-то "заокеанском бандите", который правит у нас на Урале уже " не одно 10-летие". Совсем спятила что-ли? Назови фамилию этого БАНДИТА! Или, просто, уймись, если сказать нечего.
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13 час.
Надежда
Примите, бабушка Катя, таблеточку и... баиньки)🥱
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11 час.
Катерина
Не пей много таблеточек, Наденька... глядишь и "заокеанские бандиты" на Урале мерещиться не будут.
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2 час.
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