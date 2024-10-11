Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не замарают ли героев СВО должности при власти?

Не замарают ли героев СВО должности при власти?

УРА.РУ Как Жога победил в аппаратной борьбе за пост полпреда УрФО Артем Жога стал полпредом в результате аппаратной борьбы Стали известны подробности назначения Артема Жоги на пост полпреда УрФО.

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Комментарии
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Катерина
Так  это  же   ты  опять  начала   насвистывать  о  каком-то  &quot;заокеанском  бандите&quot;,  который  правит у  нас  на  Урале уже  &quot; не одно 10-летие&quot;.   Совсем  спятила  что-ли?  Назови  фамилию  этого   БАНДИТА!  Или,  просто,  уймись,  если  сказать  нечего.
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13 час.
Надежда
Примите, бабушка Катя, таблеточку и... баиньки)🥱
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11 час.
Катерина
Не  пей  много  таблеточек, Наденька...  глядишь  и  &quot;заокеанские  бандиты&quot;  на  Урале мерещиться не  будут.
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2 час.

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