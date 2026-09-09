Замминистра финансов объяснил, почему золото – лучшая финансовая страховка

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. В России высокий спрос на золото, которое за последние 30 лет подорожало в 10 раз, объясняется перетоком сбережений из наличных долларов.
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