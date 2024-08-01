Красноярцы рассказали о жизни на Ключевской, где собираются огромные пробки

Мы продолжаем обозревать отдаленные районы Красноярска и искать в них плюсы. Мы уже посетили Черемушки, Солнечный и Мясокомбинат, а теперь расскажем о жизни в районе улицы Свердловской за Николаевским мостом.
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