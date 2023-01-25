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Кирби призвал ВСУ удерживать боевой темп с улучшением погодных условий

Кирби призвал ВСУ удерживать боевой темп с улучшением погодных условий

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Исполнительного офиса президента США Джон Кирби во время выступления перед журналистами, сообщил, что американские власти надеются на сохранение украинскими войсками боевого темпа.

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