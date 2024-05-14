Три жилых дома по реновации построят на улице Маршала Чуйкова

Новые дома расположены рядом с парком «Кузьминки» Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил планы развития трёх земельных участков, предназначенных для строительства домов в рамках программы реновации в Кузьминках, на юго-востоке столицы.
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