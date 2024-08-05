Потураев: Украина не может регулировать работу Telegram, нужна блокировка

Украинские власти не могут регулировать работу Telegram, поэтому мессенджер нужно отключить. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев в интервью изданию «РБК-Украина».
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