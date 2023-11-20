Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Политнавигатор Здание бывших купален Роффе с порталом авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, а ныне бутик-отель «Вилла София» поддерживающей украинских националистов народной артистки Украины, Молдавии и СССР Софии Ротару может попасть под национализацию так же, как квартира украинского президента Зеленского.

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Комментарии
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Homo Sapiens
Зе и всякие Пугалкины -- гниды, а София Михайловна -- абсолютно не гнида, гнида тот, кто на Неё бочку катит, а София -- богиня!
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Homo Sapiens
она не &quot;певичка&quot;, а Певица!
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10 час.
Олег Щепанов
бандеровская коррупция...
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