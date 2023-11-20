Самовольно захваченное Софией Ротару историческое здание в Ялте готово к конфискации

Политнавигатор Здание бывших купален Роффе с порталом авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, а ныне бутик-отель «Вилла София» поддерживающей украинских националистов народной артистки Украины, Молдавии и СССР Софии Ротару может попасть под национализацию так же, как квартира украинского президента Зеленского.