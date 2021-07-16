Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Чернов
    — В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас В 2002 году эл...Эксперт оценил ма...
  • Sergey ivanov
    Дайте педикам свободу.Выделить им персональный остров в океане.Пусть там размножаются.Кандидат в МГД пр...
  • галина
    А кто кго назначил руководителем театра? А вот с этих товарищей нужно спросить по всей строгости.Кандидат в МГД пр...

В Роскачестве попросили не выкидывать старые смартфоны

В Роскачестве попросили не выкидывать старые смартфоны

В гаджетах много веществ, которые вредят окружающей среде.Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что при изготовлении смартфонов применяются компоненты, которые вредят людям и окружающей среде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх