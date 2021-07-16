В Роскачестве попросили не выкидывать старые смартфоны

В гаджетах много веществ, которые вредят окружающей среде.Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что при изготовлении смартфонов применяются компоненты, которые вредят людям и окружающей среде.
В гаджетах много веществ, которые вредят окружающей среде.Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что при изготовлении смартфонов применяются компоненты, которые вредят людям и окружающей среде.
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