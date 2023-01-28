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Хавбек «Урала» Сиссе об РПЛ: «С бельгийской лигой не только идет на равных, но и превосходит ее»

Хавбек «Урала» Ибраима Сиссе высказался об уровне Мир РПЛ. «По сравнению с Англией – да, это более низкий уровень, но это нормально, так как АПЛ – лучшая лига в мире.

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