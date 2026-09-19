‼️🇷🇺🇺🇦 Армия России освободила Лошаково и Комиссарово в Харьковской области ▪️Штурмовые подразделения группировки войск «Север» выбили врага из населенных пунктов и закрепились на новых рубежах.
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