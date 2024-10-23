Российский противоопухолевый препарат успешно прошел первую фазу испытаний

Первый российский противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, в ходе первой фазы клинических испытаний подтвердил свою безопасность и эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы.
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