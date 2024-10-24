Сбой в системе: петербуржцы не могут оплатить парковку

На сервисах ведутся технические работы. Жители Петербурга столкнулись со сбоями при оплате парковки. Наличие проблем подтвердили в пресс-службе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии