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Сбой в системе: петербуржцы не могут оплатить парковку

Сбой в системе: петербуржцы не могут оплатить парковку

На сервисах ведутся технические работы. Жители Петербурга столкнулись со сбоями при оплате парковки. Наличие проблем подтвердили в пресс-службе ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

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