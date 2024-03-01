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В Курске состоится акция «День женского здоровья»

<p style="text-align:justify"><strong>В честь Международного женского праздника четвёртого марта с девяти утра до 17 часов вечера в кожно-венерологическом диспансере областной больницы медики проведут акцию &laquo;День женского здоровья&raquo;.

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