В Курске состоится акция «День женского здоровья»

<p style="text-align:justify"><strong>В честь Международного женского праздника четвёртого марта с девяти утра до 17 часов вечера в кожно-венерологическом диспансере областной больницы медики проведут акцию «День женского здоровья».
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